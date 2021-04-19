









Накануне вечером в ДТП во Фролово пострадали четыре человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 35-летняя женщина-водитель, управляя «Рено Сандеро», двигаясь по ул.40 лет Октября со стороны ул. Геологов в сторону ул. Еремина, напротив дома №340, совершая поворот налево, не уступила дорогу другой машине, которая двигалась во встречном направлении. В результате иномарка врезалась в «Лада X-RAY», за рулем которой находился 31-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель автомашины «Лада», а также женщина-водитель и двое ее детей в возрасте 4 и 13 лет с травмами доставлены в медицинское учреждение. Очевидцами аварии стали жители города, которые рассказали, что у женщины-водителя был серьезный перелом. «Нога как будто была отдельно», - сообщают жители в соцсетях. Женщина, по их словам, все время кричала: «За что?». Один ребенок находился в шоковом состоянии.