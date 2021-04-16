Расследования

В Волгоградской области нашли обглоданный животными труп неизвестного

Расследования 16.04.2021 19:57
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16.04.2021 19:57


Следователи  устанавливают  личность мужчины, тело которого сегодня было обнаружено на территории Шелестовского сельского поселения Октябрьского  района. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области  Хонгор Муджиков, скелетированные останки, обглоданные животными, принадлежат человеку, смерть которого наступила ориентировочно в конце прошлого года. Приметы неизвестного – рост примерно 160 см, худощавого телосложения. Особые приметы – на правом предплечье татуировка в виде надписи: «В этом мире я только прохожий». Кроме этого, имеются и другие татуировки тюремной тематики. На мужчине была куртка черного цвета из кожзаменителя, куртка камуфляжной расцветки, свитер машинной вязки серого цвета, футболка синего цвета, брюки серого цвета, брюки ватные такого же цвета, галоши пластиковые утепленные. Следователи просят тех, кто опознал в мужчине родственника или знакомого, а также тех, кто располагает сведениями о личности покойника, сообщить информацию по телефонам 8-84475-6-10-95, 8-999-744-02-66 или 02. 

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