Экономика 16.04.2021 17:33 Новости компаний
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16.04.2021 17:33 Новости компаний
Oткрытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – провел бизнес-завтрак, посвященный инвестициям в недвижимость Великобритании, Германии, Австрии, Греции, Португалии, Турции, Индонезии и Таиланде в инвестиционном диапазоне от 100 тысяч до 500 тысяч евро.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, спикерами на бизнес-завтраке выступили Елена Мариничева, Ксения Сорокина и Ксения Полещук – представители партнера банка «Открытие» – крупнейшей международной сети агентств по продаже элитной недвижимости Sotheby`s International Realty, подразделения легендарного аукционного дома Sotheby`s, основанного в 1744 году.
Эксперты рассказали клиентам Открытие Рrivate Вanking об особенностях покупки, продажи и получения арендного дохода от зарубежной недвижимости, о деталях инвестиций на первичном и вторичном рынке, а также вложений в девелоперские проекты. Особый акцент был сделан на примеры пассивных инвестиций без поездки в страну приобретения недвижимости и без открытия зарубежного счета. Кроме того, на бизнес-завтраке шла речь об иммиграционных услугах – получении гражданства и резидентства через инвестиции в недвижимость европейских государств.
Эксперты провели подробный сравнительный анализ инвестиционных порогов и типов инвестиционных проектов в сфере недвижимости в разных странах (от квартир и студий до гостиничных апартаментов), а также продемонстрировали детальные расчеты доходности таких вложений на конкретных примерах в Великобритании, Германии, Австрии, Греции, Португалии, Турции, Индонезии и Таиланде.
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