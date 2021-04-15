Экономика

Банк «Открытие»: аукционы ОФЗ показали рекорд

Экономика 15.04.2021 21:05
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15.04.2021 21:05


Вчерашние аукционы по размещению ОФЗ прошли с рекордными результатами. Суммарный спрос инвесторов на семилетние и десятилетние облигации с постоянным купонным доходом достиг 510 млрд руб., что стало максимумом за историю размещений. По семилетним бумагам было привлечено 170,73 млрд руб. (66% спроса) по ставке 7,08% годовых, по десятилетним – 213 млрд руб. (85%) по ставке 7,23% годовых. Общий результат стал третьим показателем за всю историю рынка гособлигаций, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка со ссылкой на комментарии старшего экономист аналитического управления «Открытие Research» Максима Петроневича.
Телефонные переговоры между президентами США и России дали рынкам надежду на то, что риски санкций и эскалации ситуации на Донбассе, заложенные финансовыми рынками в рыночные инструменты, не реализуются. Валютный рынок уже к утру 14 апреля полностью отыграл свое ослабление с начала месяца, укрепившись на 3%.
Долговые рынки оказались более инерционными, участники рынка спешили зафиксировать самые высокие за последние 12 месяцев доходности. Доходность при размещении составила 7,23%, вблизи верхней границы за последние несколько дней 7,30%, но уже к концу дня 14 апреля она опустилась ниже 7,12%. Впрочем, уже 15 апреля, после сообщений иностранных СМИ о готовящихся санкциях со стороны США в отношении госдолга России, рынок полностью отыграл весь позитив от телефонных переговоров.
Динамика доходностей в ближайшем будущем останется волатильной. В случае введения санкций можно будет увидеть дополнительный всплеск доходностей. Если их не введут, вполне возможно повторное медленное движение ставок в сторону снижения.
За последние два месяца рынок очень сильно переоценил будущую траекторию изменения ключевой ставки. В феврале годовое значение форвардной ключевой ставки «через год» – среднегодовой уровень ставки на периоде от 12 до 24 месяцев в будущем – оценивалось рынком на уровне 5,25-5,5%, то есть ближе к нижней границе нейтрального диапазона 5-6% Банка России. Но в середине апреля ставка подобралась к отметке 7% – сильно выше нейтрального диапазона.
Ключевое влияние на динамику ставок, помимо геополитического фона, окажет заседание Банка России 23 апреля, на котором он впервые раскроет свой количественный прогноз по ключевой ставке в базовом сценарии, возможно на горизонте до трех лет.

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