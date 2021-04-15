Банк «Открытие»: аукционы ОФЗ показали рекорд

Экономика 15.04.2021 21:05
0
15.04.2021 21:05
Вчерашние аукционы по размещению ОФЗ прошли с рекордными результатами. Суммарный спрос инвесторов на семилетние и десятилетние облигации с постоянным купонным доходом достиг 510 млрд руб., что стало максимумом за историю размещений. По семилетним бумагам было привлечено 170,73 млрд руб. (66% спроса) по ставке 7,08% годовых, по десятилетним – 213 млрд руб. (85%) по ставке 7,23% годовых. Общий результат стал третьим показателем за всю историю рынка гособлигаций, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка со ссылкой на комментарии старшего экономист аналитического управления «Открытие Research» Максима Петроневича.
Телефонные переговоры между президентами США и России дали рынкам надежду на то, что риски санкций и эскалации ситуации на Донбассе, заложенные финансовыми рынками в рыночные инструменты, не реализуются. Валютный рынок уже к утру 14 апреля полностью отыграл свое ослабление с начала месяца, укрепившись на 3%.
Долговые рынки оказались более инерционными, участники рынка спешили зафиксировать самые высокие за последние 12 месяцев доходности. Доходность при размещении составила 7,23%, вблизи верхней границы за последние несколько дней 7,30%, но уже к концу дня 14 апреля она опустилась ниже 7,12%. Впрочем, уже 15 апреля, после сообщений иностранных СМИ о готовящихся санкциях со стороны США в отношении госдолга России, рынок полностью отыграл весь позитив от телефонных переговоров.
Динамика доходностей в ближайшем будущем останется волатильной. В случае введения санкций можно будет увидеть дополнительный всплеск доходностей. Если их не введут, вполне возможно повторное медленное движение ставок в сторону снижения.
За последние два месяца рынок очень сильно переоценил будущую траекторию изменения ключевой ставки. В феврале годовое значение форвардной ключевой ставки «через год» – среднегодовой уровень ставки на периоде от 12 до 24 месяцев в будущем – оценивалось рынком на уровне 5,25-5,5%, то есть ближе к нижней границе нейтрального диапазона 5-6% Банка России. Но в середине апреля ставка подобралась к отметке 7% – сильно выше нейтрального диапазона.
Ключевое влияние на динамику ставок, помимо геополитического фона, окажет заседание Банка России 23 апреля, на котором он впервые раскроет свой количественный прогноз по ключевой ставке в базовом сценарии, возможно на горизонте до трех лет.
Реклама
За год портфель под управлением СберПервого вырос на 500 млрд рублей15.04.2021 17:36
Экономика 15.04.2021 17:36
В Волгоградской области рекордно подорожало топливо класса премиум15.04.2021 17:10
Экономика 15.04.2021 17:10
ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования15.04.2021 17:06
Экономика 15.04.2021 17:06
Банк «Открытие» повысил эффективность сбора просроченной задолженности за счет внедрения Otkritie Collection15.04.2021 16:45
Экономика 15.04.2021 16:45
Количество акционеров ВТБ в Волгоградской области увеличилось вдвое15.04.2021 13:58
Экономика 15.04.2021 13:58
Сергей Русанов, банк «Открытие»: россияне готовы к цифровой трансформации банков15.04.2021 13:12
Экономика 15.04.2021 13:12
Татьяна Гомзякова, банк «Открытие»: цифровые навыки, скорость и непрерывное обучение – новая норма для рынка труда15.04.2021 10:12
Экономика 15.04.2021 10:12
Открытие Private Banking поддержал благотворительный аукцион фонда Cosmoscow15.04.2021 09:45
Экономика 15.04.2021 09:45
Банк «Открытие» предоставил АО АККУЮ НУКЛЕАР «устойчивый» кредит на сумму до 500 млн долларов США14.04.2021 20:27
Экономика 14.04.2021 20:27
11 причин купить новую ŠKODA OCTAVIA в апреле14.04.2021 17:57
Экономика 14.04.2021 17:57
ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина14.04.2021 16:53
Экономика 14.04.2021 16:53
Клиенты банка «Открытие» – держатели карт Masterсard – смогут использовать новый брелок для бесконтактной оплаты14.04.2021 16:19
Экономика 14.04.2021 16:19
Банк «Открытие» запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения суммы на личные нужды14.04.2021 14:13
Экономика 14.04.2021 14:13
ВТБ запускает сервис валютного контроля для юрлиц14.04.2021 12:41
Экономика 14.04.2021 12:41
Сбер запустил сервис безналичных чаевых13.04.2021 17:17
Экономика 13.04.2021 17:17
Реклама