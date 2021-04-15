Телеком

В Волгоградской области бытовые платежи ушли в онлайн

Телеком 15.04.2021 11:55
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15.04.2021 11:55


МТС Банк изучил онлайн-расходы жителей Волгоградской области при совершении основных бытовых платежей. Анализ собственных данных за первый квартал 2020 и 2021 годов показал рост количества онлайн-платежей практически по всем категориям – самый значительный в 2,9 раза при оплате почтовых услуг, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Оплата бытовых платежей:коммунальные услуги, интернет, кабельное телевидение, связь, почтовые услуги, платежи в пользу государства (налоги и штрафы) еще несколько лет назад отнимала массу времени. Сегодня в эпоху цифровизации все эти услуги можно оплатить за несколько минут с помощью приложений или сайтов банков, поставщиков услуг или региональных органов власти. 
С каждым годом онлайн-оплата различных услуг становится все популярнее благодаря удобству и значительной экономии времени – все платежи можно совершить в одном месте без постоянного ввода реквизитов, один раз создав шаблон или отсканировав QR-код. Также цифровые платежи позволяют сэкономить средства– как правило, при онлайн-оплате комиссия ниже, а некоторые банки, в том числе и МТС Банк, начисляют кэшбэк на бытовые платежи.
Бизнес совместно с государством тоже стремится к популяризации таких платежей и максимальному переходу получателей услуг в онлайн.Так, порядка 20 регионов поддержали инициативу МТС Банка по созданию удобной цифровой инфраструктуры для горожан – реализовали совместно с банком полнофукциональные платежные сервисы на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.
Цифровизация повседневной жизни
2020 год способствовал взрывному развитию цифровых сервисов и онлайн-платежей. Жители региона оценили их преимущества и стали чаще платить, не выходя из дома, о чем свидетельствует положительная динамика платежей через интернет практически по всем бытовым категориям.
Наибольший рост количества онлайн-платежей показали почтовые услуги – в январе-марте 2021 года они выросли в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост объясним тем, что в 2020 году Почта России значительно увеличила функционал приложения и ввела ряд дистанционных сервисов, которые оказались востребованными в период пандемии. Сегодня даже посылку можно отправить и оплатить онлайн через приложение, вызвав курьера.
На втором месте в регионе по росту количества платежей через интернет оказалась оплата коммунальных услуг– прирост 87%. Онлайн-оплатаналогов увеличилась на 42%, домашнего интернета – на 28%, штрафов – на 17%.

Наименьший прирост показали телекоммуникационные услуги – на 5%. Это объясняется тем, что россияне уже давно привыкли оплачивать услуги операторов связи с помощью приложений на своих смартфонах – оплата телекоммуникационных услуг не первый год является лидером по количеству онлайн-платежей среди всех категорий.
Отрицательную динамику по количеству онлайн-платежей в регионе показало кабельное телевидение и платные телевизионные услуги – снижение на 29%. В 2020 году российские зрители начали активно уходить от просмотра традиционного телевидения в интернет и на стриминговые видеосервисы. В России аудитория видеосервисов пока не обогнала телевизионную, но в некоторых зарубежных странах кабельное телевидение уже уступило свои лидирующие позиции. 
Примечательно, что за год средний чек в большинстве рассматриваемых категорий (коммунальные и почтовые услуги, интернет, налоги) не изменился. 
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывались платежные операции в январе-марте 2020-2021 годов.

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