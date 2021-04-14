Расследования

Под Волгоградом за попытку убийства жены на глазах ребенка осудили мужа-иностранца

Расследования 14.04.2021 11:00
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14.04.2021 11:00


К 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен Городищенским районным судом Волгоградской области 46-летний гражданин Таджикистана. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, районный суд учел мнение гособвинения, назначив максимальное наказание за содеянное с учетом того, что мужчина полностью во всем сознался.
Его признали виновным по двум статьям УК РФ - ч.3 ст.30, п."д" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).
Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, в судебном заседании установлено, что на протяжении длительного времени между супругами происходили конфликты на бытовой почве. Женщина неоднократно высказывала желание расторгнуть брак.  

Во время очередной ссоры на почве ревности, которая произошла 6 сентября 2020 года, мужчина схватил жену за горло и стал высказывать в ее адрес угрозы убийством. После чего нанес ей не менее пяти ударов кулаками по лицу и телу. А 17 сентября, придя домой и не обнаружив там свою супругу и малолетнюю дочь, ревнивец посчитал, что они решили скрыться от него и направился на поиски. Встретив семью на улице, он достал нож и в присутствии дочери нанес супруге удары в область шеи, грудной клетки и живота. Довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку его действия были пресечены прохожими.  Женщину госпитализировали в больницу, где оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Расследование уголовного дела проводилось Городищенским МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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