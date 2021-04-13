С интеллектом по дороге: волгоградский чиновник предупредил об усилении контроля и слежения за транспортом

Более миллиарда рублей потратят на внедрение в Волгограде и в Волжском единой интеллектуальной транспортной системы в ближайшие годы. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Сергей Торбин. По словам чиновника, современная транспортная система включает в себя достижения искусственного интеллекта, которые позволяют контролировать и управлять движением на дорогах, «разруливать» возникающие на дорогах сложные ситуации и на основе анализа полученных данных даже порой принимать решения за человека. В частности, на дорогах Волгограда и Волжского в этом и в следующем году появится 150 единиц контроллеров, с помощью которых можно управлять режимами работы светофоров для предотвращения пробок. Также в двух крупных городах региона продолжат устанавливать так называемые умные остановки, первые экземпляры которых появились в Волгограде и в Волжском перед ЧМ-2018. Такие остановки оснащены информационным табло, где сообщается об интервалах в движении транспорта. В планах комитета – создание двух муниципальных центров управления транспортом для приема заявок и звонков участников дорожного движения с целью контроля за магистральными алармами (внезапные, чрезвычайные ситуации). Такую ситуацию, например, может вызвать превышение экологических параметров или серьезное ДТП. В этом году в двух городах региона появятся также 110 новых информационных табло и около сотни новых видеокамер.

Элементы интеллектуальной транспортной системы уже хорошо показали себя в дорожной сфере. Например, Сергей Торбин в качестве положительного примера привел «зеленую волну», которая обеспечивает практически беспрепятственный проезд до аэропорта, время пути до которого было раньше гораздо длиннее из-за частых остановок на красных сигналах светофоров.

Впрочем, иногда водители пытаются обхитрить умные «штучки», как, например, это происходит на пунктах весового контроля. Перед проездом через такие пункты водители большегрузов стараются закрывать номера своих автомобилей во избежание крупных штрафов за перегруз или сознательно нарушают правила дорожного движения, делясь лайфаками со своими коллегами. В результате из зафиксированных за последние полгода более 50 тысяч нарушений, связанных с превышением нагрузки на оси, не удалось определить транспортные средства в половине таких случаев. Однако чиновник пообещал, что так будет не всегда.