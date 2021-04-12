Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК
Экономика 12.04.2021 09:49
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12.04.2021 09:49
Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. Об этом он сообщил на расширенном выездном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» в Туле.
Ранее на заседании было объявлено о создании Экспертного совета по инициативе председателя Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первого вице-президента СоюзМаша России Владимира Гутенева и председателя ПСБ-члена Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш России» Петра Фрадкова.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.
«ПСБ как опорный финансовый институт ОПК сформирует пакет мер для стимулирования спроса на продукцию отрасли, повышения инвестиционной активности в ней, а также методику для закрепления терминов и понятий, регулирующих промышленную политику. Наши предложения будут охватывать как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом», – подчеркнул Петр Фрадков.
«Мы давно сотрудничаем с ПСБ, где накоплен обширный опыт работы с промышленностью. Я считаю, что будет эффективно создать площадку, на которой будет обсуждаться проблематика, связанная с ресурсным обеспечением отрасли и мерами по преодолению существующих барьеров для ее дальнейшего роста», – отметил Владимир Гутенев.
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