В Волгоградской области готовятся к нашествию саранчи

Экология 11.04.2021 17:29
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11.04.2021 17:29
Особую опасность в текущем году для сельскохозяйственных культур в Волгоградской области будет представлять саранча. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила на совещании в Ленинском районе заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Ирина Марухина.
По ее словам, в 2021 году фитосанитарная обстановка, как и в прошлом году, ожидается непростой. Учитывая увеличение ареала распространения саранчовых (в 2019 году – 15 районов области, в 2020 году – 18 районов области), фазу «подъем численности» в популяции вредителя, а также данные морфометрических показателей, указывающих на увеличение числа особей пруса со стадными признаками, был составлен «Рабочий план истребительных мероприятий против саранчовых в Волгоградской области в 2021 году». Он был согласован и утвержден комитетом сельского хозяйства Волгоградской области.
Отмечается, что пока сложно сделать точный прогноз по активности в регионе итальянского пруса в весенне-летний период. Все будет зависеть от погодных условий.
Во второй декаде апреля специалисты филиала приступят к проведению контрольного весеннего обследования на выживаемость кубышек саранчовых после зимней диапаузы. По результатам этого обследования районная комиссия объем истребительных мероприятий будет корректировать.
Согласно долгосрочному прогнозу, в Волгоградской области истребительные мероприятия в текущем году планируется провести на площади 108 тысяч га.
В ряде регионов России, которые граничат с Волгоградской области, предварительные исследования выявили территории, заселенные вредителями. Так, кубышки стадных видов саранчовых уже обнаружены в Астраханской области и Калмыкии.
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