Общество 12.04.2021 09:15
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12.04.2021 09:15
Проект реконструкции стадиона "Монолит" не получил с первого раза положительное заключение госэкспертизы. По этой причине в 2020 году не были освоены выделенные на объект деньги и не выполнены задачи в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области». На этот факт указала контрольно-счетная палата региона в ходе проверки исполнения бюджета облкомспорта, сообщает ИА "Высота 102". Причиной выявленных нарушений явились "имеющиеся у ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" замечания и работа по их устранению проектной организацией". Проект сооружения, согласно условиям госконтракта, должны были подготовить не позднее 31 декабря 2020 года, но не случилось. В ноябре минувшего года заказчик работ ГБУ ВО "Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике" и проектировщики подписали допсоглашение о внесении изменений в техническую документацию, которые, как указано в документе, являются "улучшением" прежней ее версии.
Напомним, в июле прошлого года не функционировавший долгие годы стадион "Монолит" оказался в центре скандала. Представители Совета Волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пытались спасти полуразрушенный и некогда величественный ансамбль входной группы спортивного сооружения, исполненный в стиле советского неоклассицизма. Однако остатки былой роскоши все-таки снесли (фото - до демонтажа).
На месте прежнего строения планируется построить региональный спортивный центр по легкой атлетике. Госконтракт с подрядчиком по "однократному повторному использованию проекта реконструкции центрального стадиона Нововоронежа Воронежской области" был заключен еще в октябре 2019 года. На сайте проектной организации размещены виды будущего стадиона: легкоатлетическое ядро с дорожкой протяженностью 400 метров, манеж, трибуны, спортивный корпус, игровая площадка для большого тенниса и ряд других объектов.
Согласно данным портала государственных закупок, последний акт выполненных работ с проектировщиком был подписан в декабре 2019 года на сумму 7,8 млн рублей при суммарном объеме контракта в 28,5 млн рублей.
Справка. Стадион "Монолит" был построен в Краснооктябрьском районе Волгограда в середине 50-х годов прошлого века и долгие годы находился в ведении завода "Красный Октябрь". Согласно открытым источникам, здесь тренировались именитые спортсмены, в том числе легкоатлетка Елена Исинбаева. В 80-х годах стадион вмещал 5000 зрителей. Впоследствии его новым собственником стало Министерство обороны РФ. В последние годы спортивный объект не использовался и находился в запущенном состоянии. После долгих переговоров его удалось передать во владение Волгоградской области. После чего власти озвучили планы по воссозданию на месте "Монолита" спортивного центра.
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