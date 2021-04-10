Расследования

Следы нашли на берегу: в Волгоградской области продолжаются поиски подростка

Расследования 10.04.2021 09:34
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10.04.2021 09:34


Сегодня с рассветом в Волгоградской области возобновились поиски 13-летнего подростка, который пропал накануне в Котельниковском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, к розыскным мероприятиям подключены силы и средства органов МВД, МЧС, органов власти и неравнодушных местных жителей. С рассветом к поискам несовершеннолетнего, в том числе, применена малая авиация.
По предварительным данным, мальчик накануне около 12 часов отправился за дровами на автомобиле отца, взяв транспортное средство без разрешения. Машина обнаружена на берегу Цимлянского водохранилища.
О пропаже подростка из хутора Чиганаки вечером 9 апреля сообщили его родители. По их словам, около 12 часов их сын отправился за дровами в лесопосадку, расположенную на окраине хутора, и не вернулся. Самостоятельные его поиски положительных результатов не дали.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области незамедлительно организована доследственная проверка. 

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, на вид 15 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темные короткие, глаза карие.
На момент исчезновения был одет: болоньевые куртка и брюки черного цвета, вязаная шапка черного цвета.
Следователи обращаются ко всем, кто опознал разыскиваемого и располагает сведениями о месте его нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-76)3-12-04, 8-999-744-13-22, 8-999-744-02-58 или «02».

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