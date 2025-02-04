Расследования

В Волгоградской области вторую неделю ищут утонувшего рыбака

Расследования 04.02.2025 09:46
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04.02.2025 09:46


В Урюпинском районе Волгоградской области продолжаются поисковые работы на реке Хопер, где 27 января пропал 67-летний рыбак. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», мероприятия проводятся с участием водолазов с соблюдением мер безопасности работающих под водой сотрудников. 

Напомним, местный житель рыбачил на реке Хопер, после чего пропал. Велосипед мужчины нашли в пяти километрах от хутора Петровский. В нескольких метрах от берега виднелась полынья, а неподалёку были обнаружены рыболовные принадлежности и резиновые сапоги.

Как ранее сообщало информагентство, всего за несколько дней в конце января в Волгоградской области на зимней рыбалке утонули шесть человек. Все погибшие проигнорировали предупреждения об опасности тонкого льда. 

Фото: ГКУ «Служба спасения» / VK.com

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