В Волгоградской области вторую неделю ищут утонувшего рыбака

В Урюпинском районе Волгоградской области продолжаются поисковые работы на реке Хопер, где 27 января пропал 67-летний рыбак. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», мероприятия проводятся с участием водолазов с соблюдением мер безопасности работающих под водой сотрудников.
Напомним, местный житель рыбачил на реке Хопер, после чего пропал. Велосипед мужчины нашли в пяти километрах от хутора Петровский. В нескольких метрах от берега виднелась полынья, а неподалёку были обнаружены рыболовные принадлежности и резиновые сапоги.
Как ранее сообщало информагентство, всего за несколько дней в конце января в Волгоградской области на зимней рыбалке утонули шесть человек. Все погибшие проигнорировали предупреждения об опасности тонкого льда.
Фото: ГКУ «Служба спасения» / VK.com