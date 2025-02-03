Под Волгоградом в зарослях камыша нашли грабителя





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области полиция по горячим следам задержала 45-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в разбойном нападении на пенсионерку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчину нашли неподалеку от места преступления, где он прятался в зарослях камыша.





Оперативники выяснили, что мужчина совершил разбойное нападение, когда волгоградка вышла в сарай за дровами. Вернувшись в дом, она увидела там незнакомца. Разбойник, угрожая кухонным ножом, забрал у пожилой женщины 19 тысяч рублей, два сотовых телефона и банковскую карту.

Затем непрошенный гость связал ноги потерпевшей полотенцем и отправился в сарай за веревкой для рук. В этот момент женщине удалось высвободиться и запереться в доме, после чего она сразу же позвонила в полицию. Обнаружив, что жертва забаррикадировалась, злоумышленник сбежал.

- В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос о б избрании ему меры пресечения, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

За разбойное нападение ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области