В Волгоградской области в январе пропали 30 человек

Расследования 03.02.2025 12:57
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03.02.2025 12:57
В волгоградский поисковый отряд Лиза Алерт в январе этого года поступили 30 заявок на поиск пропавших людей. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры, живыми найдены 20 человек. К сожалению, двое из пропавших погибли. До сих пор продолжаются поиски пятерых человек. Не подтвержденными оказались 2 заявки. В одном случае личность разыскиваемого была установлена.
Один из пропавших, напомним, бывший полицейский из хутора Чуносовский Кумылженского района Волгоградской области. О местонахождении 55-летнего Федора Савина ничего не известно с 17 января.
Фото Лиза Алерт VK.com
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