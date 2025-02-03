Расследования

Уже пятая жалоба: защита Рагима Шыхалиева запросила условный срок

Расследования 03.02.2025 15:19
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03.02.2025 15:19


Защита Рагима Шыхалиева, осужденного в Волгограде за гибель в ДТП двух 19-летних студентов ВолгГТУ, просит изменить приговор и назначить ему условное наказание. Как сообщает ИА «Высота 102», в конце января в Дзержинский районный суд поступила новая – пятая по счету – жалоба на оглашенный в декабре 2024 года приговор.

Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что решение суда по уголовному делу в отношении  Шыхалиева не устроило ни одну из сторон – ни гособвинение, ни потерпевших, ни самого виновника дорожно-транспортного происшествия. Воспользовавшись законным правом, в 10-дневный срок в суд было подано четыре жалобы – от прокуратуры, двоих потерпевших и защиты по делу. 

До 23 января 2025 года Дзержинский районный суд принимал возражения на апелляционные жалобы. 28 января защита Рагима Шыхалиева направила пятую жалобу, согласно содержанию которой, адвокат осужденного просит пересмотреть дело и назначить Рагиму Шыхалиеву наказание, не связанное с реальным лишением свободы. 

Отметим, что после соблюдения всех формальных процедур пересматривать уголовное дело предстоит Волгоградскому областному суду. 

Напомним, что 24 декабря 2023 года Дзержинский районный суд Волгограда признал 36-летнего водителя Mercedes Шыхалиева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места ДТП. Решением судьи ему назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

В ходе судебного процесса прокуратура настаивала на наказании в виде 9 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, т.е. на полгода больше, чем ему назначил суд. В своей жалобе надзорное ведомство настаивает на ужесточении наказания.  

Защитник фигуранта уголовного дела, а также двое потерпевших ранее запросили отмену приговора, доследование уголовного дела и новое рассмотрение. 

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