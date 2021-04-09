Сбер запустил конструктор госпрограмм для бизнеса





Сбер предложил своим клиентам-предпринимателям инновационный сервис — конструктор госпрограмм, доступный , доступный на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБизнес.

Теперь владельцы бизнеса могут пройти первичную онлайн-проверку на соответствие трём самым популярным государственным программам льготного кредитования (программа стимулирования МСП, программа Минэкономразвития по поддержки субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, кредит для сельхозтоваропроизводителей), подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера.

С помощью конструктора, запущенного в пилотном режиме с 1 февраля, около 9,5 тыс. предпринимателей подали заявки на кредит. Более 300 сделок на сумму свыше 5 млрд рублей уже реализовано. Сейчас Сбер дополняет сервис новыми федеральными и региональными программами и улучшает клиентский путь.