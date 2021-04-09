Сбер запустил конструктор госпрограмм для бизнеса

Экономика 09.04.2021 12:26 Новости компаний
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09.04.2021 12:26 Новости компаний
Сбер предложил своим клиентам-предпринимателям инновационный сервис — конструктор госпрограмм, доступный на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБизнес.
Теперь владельцы бизнеса могут пройти первичную онлайн-проверку на соответствие трём самым популярным государственным программам льготного кредитования (программа стимулирования МСП, программа Минэкономразвития по поддержки субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, кредит для сельхозтоваропроизводителей), подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера.
С помощью конструктора, запущенного в пилотном режиме с 1 февраля, около 9,5 тыс. предпринимателей подали заявки на кредит. Более 300 сделок на сумму свыше 5 млрд рублей уже реализовано. Сейчас Сбер дополняет сервис новыми федеральными и региональными программами и улучшает клиентский путь.
«Сбер первым из российских банков системно подошёл к решению задачи по созданию навигатора госпрограмм для бизнеса. Наш конструктор поможет предпринимателям выбрать подходящую программу, при необходимости получить дополнительную консультацию и подать заявку на льготный кредит — и всё это в режиме одного окна и, разумеется, целиком и полностью онлайн, без визитов в банк. Более того, некоторые из кредитных госпрограмм можно оформить в рамках нашего проекта «Кредит за 7 минут» — таких скоростей в сфере льготного кредитования в России ещё не было», - отметил Олег Семененко, начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка.
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