Борьба с коррупцией

Представитель магазина лже-брендов в Волгограде пытался откупиться от полиции (ВИДЕО)

Борьба с коррупцией 09.04.2021 09:52
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09.04.2021 09:52




Подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции задержан в Волгограде после проверки торговой точки в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, полицейские выявили в одном из магазинов на улице Елецкая факт реализации одежды, обуви и кожгалантереи с нанесенными товарными знаками известных брендов. Продавец не смог предъявить документы, но пообещал направить представителя.

В назначенный день представитель индивидуального предпринимателя – 30-летний житель  Калача-на-Дону - прибыл на встречу с оперуполномоченными сотрудниками, однако вместо обещанных документов на товары передал полицейскому 20 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение проведения процессуальной проверки в отношении индивидуального предпринимателя и непривлечения его к уголовной ответственности за реализацию контрафактных товаров. Подозреваемый сознался в даче взятки. Возбуждено уголовное дело.

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