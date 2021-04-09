









Подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции задержан в Волгограде после проверки торговой точки в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, полицейские выявили в одном из магазинов на улице Елецкая факт реализации одежды, обуви и кожгалантереи с нанесенными товарными знаками известных брендов. Продавец не смог предъявить документы, но пообещал направить представителя.





В назначенный день представитель индивидуального предпринимателя – 30-летний житель Калача-на-Дону - прибыл на встречу с оперуполномоченными сотрудниками, однако вместо обещанных документов на товары передал полицейскому 20 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение проведения процессуальной проверки в отношении индивидуального предпринимателя и непривлечения его к уголовной ответственности за реализацию контрафактных товаров. Подозреваемый сознался в даче взятки. Возбуждено уголовное дело.



