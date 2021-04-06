Расследования

В Волгограде ковид-диссидента Терентьева суд признал экстремистом

Расследования 06.04.2021 20:57
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06.04.2021 20:57


Волгоградский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности активиста Станислава Терентьева. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебный акт, вступивший в силу.
Терентьева наказали за массовое распространение экстремистского материала в авторском видеоролике, который он опубликовал в соцсетях. 
Общественник, известный своим экстравагантным поведением, является председателем общественной организации «Союз Русского Народа - Русская община Волгоградской области» и главным редактором волгоградской газеты «КолоколЪ».
В опубликованном видео, а также других более ранних информационных материалах, Терентьев рассказывал о всемирном заговоре по уничтожению «русских», выражал ксенофобские и антисемитские идеи о расовой дискриминации. Ранее он не единожды упрекал региональную власть за то, что та не предпринимает действий по срыву плана «господства евреев».
Напомним, в прошлом году Станислав Терентьев пытался через суд признать незаконным постановление губернатора о введении режима повышенной готовности. Истец требовал отменить требования обязательного использования масок и перчаток в целях борьбы с коронавирусом. Истец хотел убедить суд, что эти ограничения негативно отражаются на его здоровье и ущемляют его конституционные права. Терентьев выражал недоверие официальной статистике и отрицал пандемию в России. Исковые требования заявителя были отклонены.

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