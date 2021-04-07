Расследования 07.04.2021 20:24
0
07.04.2021 20:24
Отрицательными оказались результаты тестов на кишечную инфекцию у 11 заболевших детей из Михайловской школы-интерната. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации городского округа, новых случаев недомогания среди учащихся не выявлено. Состояние госпитализированных воспитанников учреждения - удовлетворительное.
Результаты смывов, взятых с поверхностей, также оказались отрицательными. В конце недели будут готовы анализы на бактериальный посев. Чтобы предупредить в сезон ОРВИ распространение заболевания, с 5 апреля школа-интернат перешла на дистанционное обучение.
Также стало известно об окончании проверки заведения Роспотребнадзором. Выявленные нарушения уже устранены. Туалеты мальчиков и девочек оборудованы держателями для бумаги и бумажными полотенцами, отремонтировано несколько кранов, изменена маркировка постельного белья в одной из комнат, устранены дефекты напольного покрытия.
Напомним, первый случай заболевания в школе-интернате для слабовидящих и слепых детей в Михайловке был выявлен 2 апреля. Следом признаки недомогания обнаружились еще у 10 детей, которых госпитализировали в инфекционное отделение Волгоградской областной детской больницы. У пациентов была повышенная температура и покраснение горла.
Реклама
Власти спасают от паводка брошенное криминальным подрядчиком озеро под Волгоградом07.04.2021 14:53
Расследования 07.04.2021 14:53
Кухарка разоблачила "теневые" отношения бизнесмена с работниками в Волгоградской области07.04.2021 14:26
Расследования 07.04.2021 14:26
Убил и закопал: жителя Волгоградской области с сообщницей осудили за расправу над приятелем07.04.2021 09:25
Расследования 07.04.2021 09:25
В Волгограде ковид-диссидента Терентьева суд признал экстремистом06.04.2021 20:57
Расследования 06.04.2021 20:57
В Волгограде мать обнаружила своего 13-летнего сына мертвым в ванной06.04.2021 19:02
Расследования 06.04.2021 19:02
Под Волгоградом осудят владельца гигантской партии крышек для консервации06.04.2021 16:36
Расследования 06.04.2021 16:36
В Волгоградской области осудили двоих граждан Армении за сбыт фальшивых купюр в аптеках06.04.2021 16:00
Расследования 06.04.2021 16:00
Склонен к нападению: Волгоградский облсуд вернул в колонию осужденного за насилие на митинге06.04.2021 12:21
Расследования 06.04.2021 12:21
Бородатый аферист показал, как имитировал голоса путан в Волгоградской области (ВИДЕО)06.04.2021 10:27
Расследования 06.04.2021 10:27
Не мать, а чудовище: под Волгоградом 20-летняя женщина идет под суд за убийство младенца06.04.2021 09:39
Расследования 06.04.2021 09:39
Под Волгоградом бизнесвумен осудили за невыплату зарплаты 9 водителям05.04.2021 16:22
Расследования 05.04.2021 16:22
В Волгограде разыскивают исчезнувшую два года назад женщину05.04.2021 13:23
Расследования 05.04.2021 13:23
В Волгограде троица экс-депутатов идет под суд за грандиозную аферу с автостраховками05.04.2021 12:56
Расследования 05.04.2021 12:56
Вместо колонии – штраф: в Волгограде прокуратура обжалует приговор взяточникам-инспекторам05.04.2021 10:33
Расследования 05.04.2021 10:33
Группа мошенников сорвала большой куш на страховании урожая в Волгоградской области02.04.2021 16:29
Расследования 02.04.2021 16:29
Реклама