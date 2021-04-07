



Отрицательными оказались результаты тестов на кишечную инфекцию у 11 заболевших детей из Михайловской школы-интерната. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации городского округа, новых случаев недомогания среди учащихся не выявлено. Состояние госпитализированных воспитанников учреждения - удовлетворительное.

Результаты смывов, взятых с поверхностей, также оказались отрицательными. В конце недели будут готовы анализы на бактериальный посев. Чтобы предупредить в сезон ОРВИ распространение заболевания, с 5 апреля школа-интернат перешла на дистанционное обучение.

Также стало известно об окончании проверки заведения Роспотребнадзором. Выявленные нарушения уже устранены. Туалеты мальчиков и девочек оборудованы держателями для бумаги и бумажными полотенцами, отремонтировано несколько кранов, изменена маркировка постельного белья в одной из комнат, устранены дефекты напольного покрытия.

Напомним, первый случай заболевания в школе-интернате для слабовидящих и слепых детей в Михайловке был выявлен 2 апреля. Следом признаки недомогания обнаружились еще у 10 детей, которых госпитализировали в инфекционное отделение Волгоградской областной детской больницы. У пациентов была повышенная температура и покраснение горла.



