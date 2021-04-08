Экономика

Банк «Открытие»: цены на сталь продолжат расти

Экономика 08.04.2021 10:11
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08.04.2021 10:11


Стоимость тонны горячекатаной стали в Европе достигла отметки $1 035 за т (EXW Северная Европа), увеличившись c $770 в начале 2021 года на 36%. Как и в других регионах мира, где были зафиксированы похожие ценовые паттерны, основной причиной стремительного роста цен выступает мировой дефицит производства стали. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка, со ссылкой на комментарий управляющего директора сектором металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниила Каримова.
Недостаточный объем предложения наблюдается практически по всей линейке стальной продукции, однако именно плоский прокат стал жертвой ажиотажного спроса на фоне быстрого восстановления обрабатывающей промышленности. В частности, в Европе деловая активность (PMI mfq) в данном секторе экономики выросла в марте 2021 г. сразу на 4,6 п.п. до 62,5 пунктов, продемонстрировав самое существенное увеличение показателя месяц к месяцу за последние 24 года.
В результате экспортные цены на горячекатаный стальной рулон из России в портах Черного моря (FOB) выросли на 16% с начала февраля 2021 г. до уровней в $835 за т. В этих условиях новости из Китая, где Правительство рассматривает резкое снижение или даже отмену льготы по экспортной пошлине на сталь, стали серьезным ударом по перспективам снижения цен в ближайшие месяцы. Китай рассчитывает, что за счет изменения налоговой скидки металлургические предприятия снизят производство стали для экспортных поставок, оставив его на уровне, необходимом только для удовлетворения внутреннего спроса. Данная политика должна помочь Китаю обеспечить выполнение поставленных годовых целей по выбросам загрязняющих веществ.
При этом руководство Китая может попытаться обезопасить внутренний рынок, смягчив требования к импорту, что приведет к дальнейшему расширению мирового дефицита стали. Увеличение спроса в Китае приведет к перераспределению потоков мировой торговли стальной продукцией, еще больше ограничив предложение в Европе. Уже сейчас поставщики из Турции организуют поставки стальной арматуры в Сингапур и Гонконг с небольшим повышением цен.
Поэтому в ближайшее время цены могут продолжить расти в определенных позициях стальной продукции. Неопределенность в отношении того, как быстро сталелитейные компании смогут нарастить выпуск, будет поддерживать цены в течение 2 квартала высокими. Однако ближе ко второму полугодию 2021 г. все таки можно рассчитывать на разворот тренда и начало коррекции на фоне роста загрузки действующих мощностей. Следует учесть, что в номинальном выражении сталелитейные мощности продолжают существенно превосходить потенциальный спрос.
По прогнозу Eurofer, видимое потребление стали в Европе в текущем году будет оставаться ниже уровней 2019 г., при этом высокие цены на сталь и ряд иных факторов могут ограничить восстановление спроса. Так, например, снижение производства автомобилей из-за дефицита проводников может оказать дополнительное давление на потребление плоского проката в Европе и США.
Для российских металлургических компаний внешние рынки всегда играли ключевую роль, в частности, прямо участвуя во внутреннем ценообразовании на сталь и стальную продукцию. Поэтому любой потенциальный рост спроса в мире часто находит отражение в увеличении экспорта из России. В части цен и логистики западные направления, в т.ч. в Европа, могут быть более привлекательными, чем поставки в Азию. С другой стороны, переход Китая в статус нетто-импортера на фоне снижения производства стали может увеличить ценовые уровни в Азии, что повысит привлекательность данного региона.

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