Убил и закопал: жителя Волгоградской области с сообщницей осудили за расправу над приятелем

Расследования 07.04.2021 09:25
0
07.04.2021 09:25
41-летний житель Городищенского района осужден на 13 лет за убийство приятеля, его сообщница заплатит штраф за укрывательство совершенного преступления в размере 100 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 29 марта 2019 года осуждённый у себя дома распивал спиртные напитки в компании приятеля. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища до смерти избил гостя, причинив ему тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер. Спустя непродолжительное время от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Тело убитого мужчина вместе с сожительницей вывезли на пустырь и закопали. Потом он пытался замести следы совершенного преступления. Он надел на себя одежду жертвы и на его мотоцикле отправился подальше от своего дома, умышленно выбрав маршрут передвижения, оснащенный камерами наружного наблюдения. Впоследствии транспортное средство и мотоэкипировку мужчина сжег в лесополосе Городищенского района. Вернувшись домой, злоумышленник обнаружил инкрустированное бриллиантами золотое кольцо, принадлежавшее погибшему приятелю и решил оставить его себе. В общей сложности семье убитого был причинен материальный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер следователями на стадии расследования уголовного дела был наложен арест на имущество сообщников, оцененное в полмиллиона рублей.
Реклама
В Волгограде мать обнаружила своего 13-летнего сына мертвым в ванной06.04.2021 19:02
Расследования 06.04.2021 19:02
Под Волгоградом осудят владельца гигантской партии крышек для консервации06.04.2021 16:36
Расследования 06.04.2021 16:36
В Волгоградской области осудили двоих граждан Армении за сбыт фальшивых купюр в аптеках06.04.2021 16:00
Расследования 06.04.2021 16:00
Склонен к нападению: Волгоградский облсуд вернул в колонию осужденного за насилие на митинге06.04.2021 12:21
Расследования 06.04.2021 12:21
Бородатый аферист показал, как имитировал голоса путан в Волгоградской области (ВИДЕО)06.04.2021 10:27
Расследования 06.04.2021 10:27
Не мать, а чудовище: под Волгоградом 20-летняя женщина идет под суд за убийство младенца06.04.2021 09:39
Расследования 06.04.2021 09:39
Под Волгоградом бизнесвумен осудили за невыплату зарплаты 9 водителям05.04.2021 16:22
Расследования 05.04.2021 16:22
В Волгограде разыскивают исчезнувшую два года назад женщину05.04.2021 13:23
Расследования 05.04.2021 13:23
В Волгограде троица экс-депутатов идет под суд за грандиозную аферу с автостраховками05.04.2021 12:56
Расследования 05.04.2021 12:56
Вместо колонии – штраф: в Волгограде прокуратура обжалует приговор взяточникам-инспекторам05.04.2021 10:33
Расследования 05.04.2021 10:33
Группа мошенников сорвала большой куш на страховании урожая в Волгоградской области02.04.2021 16:29
Расследования 02.04.2021 16:29
"Снимал все на видео": за жестокое убийство собаки судят жителя Волгоградской области02.04.2021 15:48
Расследования 02.04.2021 15:48
В Волгограде владельца «Тойота Ленд Крузер» отправили в колонию за нападение на работника автосервиса02.04.2021 12:25
Расследования 02.04.2021 12:25
Перехитрил сам себя: волгоградец ответит за крупную аферу с мифическими посадками лука02.04.2021 12:23
Расследования 02.04.2021 12:23
Предприниматель из Волгоградской области "сделал деньги" на гололеде01.04.2021 14:14
Расследования 01.04.2021 14:14
Реклама