Убил и закопал: жителя Волгоградской области с сообщницей осудили за расправу над приятелем





41-летний житель Городищенского района осужден на 13 лет за убийство приятеля, его сообщница заплатит штраф за укрывательство совершенного преступления в размере 100 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 29 марта 2019 года осуждённый у себя дома распивал спиртные напитки в компании приятеля. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища до смерти избил гостя, причинив ему тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер. Спустя непродолжительное время от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Тело убитого мужчина вместе с сожительницей вывезли на пустырь и закопали. Потом он пытался замести следы совершенного преступления. Он надел на себя одежду жертвы и на его мотоцикле отправился подальше от своего дома, умышленно выбрав маршрут передвижения, оснащенный камерами наружного наблюдения. Впоследствии транспортное средство и мотоэкипировку мужчина сжег в лесополосе Городищенского района. Вернувшись домой, злоумышленник обнаружил инкрустированное бриллиантами золотое кольцо, принадлежавшее погибшему приятелю и решил оставить его себе. В общей сложности семье убитого был причинен материальный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер следователями на стадии расследования уголовного дела был наложен арест на имущество сообщников, оцененное в полмиллиона рублей.



