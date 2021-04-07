Экономика 07.04.2021 08:31 Новости компаний
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07.04.2021 08:31 Новости компаний
В какой сфере начать и развивать свое дело: заниматься выпечкой тортов, ремонтировать автомобили или же предоставлять парикмахерские услуги? Об этом задумываются, как правило, задолго до сборов пакета документов для регистрации ИП или ООО будущие бизнесмены.
И здесь нужно знать, что каждому виду бизнеса соответствует определенная цифра общероссийского классификатора (ОКВЭД). Документ - в открытом доступе, и найти нужный номер не составит труда. Важно также понимать, что регистрация юридических лиц - ИП, ООО и других форм собственности — это то, что обязан сделать каждый, кто решил заняться предпринимательской деятельностью.
В Волгоградской области клиенты Сбербанка могут получить консультацию и бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем, как в офисах банка по обслуживанию корпоративных клиентов в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске, так и в региональном «офис-мобиле» Сбербанка, который располагается в Дзержинском районе регионального центра по адресу ул.51-й Гвардейской Дивизии,38.
Еще один доступный способ для регистрации своего дела, набирающий популярность - онлайн-сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие расчетного счёта» от Сбербанка и его дочерней компании «Деловая среда».
По данным пресс-службы Сбербанка в Волгограде с помощью данного сервиса свое дело в прошлом году уже смогли оформить порядка 1,3 тыс. новых клиентов.
Как пояснили в пресс-службе Сбербанка в Волгограде, сотрудник банка или ответственный в «офисе на колёсах» помогут оформить и оправить документы в налоговую службу. Открытие счета при этом осуществляется дистанционно, без визита в офис.
Вопрос «Сколько стоит регистрация ИП?» становится неактуальной - государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счёта не взимается. Клиенту при регистрации потребуется: российский паспорт, ИНН, СНИЛС и смартфон с операционной системой IOS или Android, и иметь учётную запись в СберБанк Онлайн.
Чтобы получить статус предпринимателя или открыть фирму без посещения налоговой, клиенту достаточно воспользоваться сервисом «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» и выполнить необходимые действия:
• Выбираем вид: индивидуальный предприниматель или ООО;
• Вводим персональные данные, сведения о регистрируемой компании;
• Загружаем скан-образы устава, заявлений, паспортов;
• Определяем налоговый режим;
• Устанавливаем банковское мобильное приложение;
• Получаем электронно-цифровую подпись, подписываем бумаги с ее помощью.
Спустя 4 дня налоговая присваивает статус коммерческой организации. Во время регистрации можно запросить открытие расчетного счета. Тем более, что новые клиенты могут получить бонусы от дочерней компании Сбербанка.
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