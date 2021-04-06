"Лесоповал" в Волгограде раскурочил десять автомобилей

Происшествия 06.04.2021 13:33
0
06.04.2021 13:33
За несколько часов в Волгограде рухнувшие деревья повредили десять автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, похожие происшествия зафиксированы в разных районах города. Так, на улице Тургенева деревья упали на припаркованный «Опель», на 51-ой Гвардейской – на «Мерседес» и на «Ауди». Ущерб оценивают владельцы автомобилей, пострадавших от непогоды, в Центральном, Кировском, Красноармейском районах города.
Машины были припаркованы на улицах Советской, 50 лет Октября, бульваре 30-летия Победы, Удмуртской, в военном городке, на ул. Вучетича. На улице Геленджикской в Краснооктябрьском районе дерево упало прямо на газопровод.
А вот владельцу машины, припаркованной в одном из дворов на улице Богомольца, очень повезло. Огромный ствол угрожающе навис над отечественной легковушкой, однако застрял на заборе. К счастью, в момент падения деревьев в машинах, пострадавших от "лесоповала", не было ни водителей, ни пассажиров.
Сегодня в регионе бушует непогода и ураганный ветер, порывы которого достигают более 20 метров в секунду. В Волгограде упавшее дерево убило жительницу Красноармейского района, женщина в Тракторозаводском районе получила травмы.
Реклама
В Волгограде рекламный щит приземлился на троллейбусную контактную сеть06.04.2021 13:39
Происшествия 06.04.2021 13:39
Снесенный ветром тополь придавил женщину на севере Волгограда06.04.2021 12:16
Происшествия 06.04.2021 12:16
В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревом06.04.2021 10:28
Происшествия 06.04.2021 10:28
«Залез в теплушку»: в Волгоградской области пенсионер сгорел в старой машине06.04.2021 09:44
Происшествия 06.04.2021 09:44
Рухнувшее из-за ветра дерево остановило трамваи в Волгограде06.04.2021 09:19
Происшествия 06.04.2021 09:19
Кучу фальшивых пятитысячных купюр изъяли у двух селянок в Волгоградской области (ВИДЕО)05.04.2021 19:45
Происшествия 05.04.2021 19:45
Женщина с 14-летним сыном заживо сгорели на пожаре под Волгоградом05.04.2021 17:54
Происшествия 05.04.2021 17:54
Ревнивец сжег машину и документы жительницы Волгоградской области05.04.2021 15:51
Происшествия 05.04.2021 15:51
В Волгограде возбудили уголовное дело на прикурившего от Вечного огня мужчину (ВИДЕО)05.04.2021 13:37
Происшествия 05.04.2021 13:37
В Волгограде в аварии с «КамАЗом» погиб человек05.04.2021 11:43
Происшествия 05.04.2021 11:43
В Волгоградской области водителя сбил собственный грузовик05.04.2021 10:41
Происшествия 05.04.2021 10:41
Под Волгоградом двух браконьеров задержали после погони05.04.2021 09:25
Происшествия 05.04.2021 09:25
В Волгоградской области перевернувшийся КАМАЗ перекрыл московскую трассу04.04.2021 18:33
Происшествия 04.04.2021 18:33
«Я тебе такое сотрясение устрою. У нас праздник»: в Волгограде нетрезвая компания избила соседа03.04.2021 18:27
Происшествия 03.04.2021 18:27
Скрывшегося после наезда на пешехода водителя задержали в Волгограде03.04.2021 10:13
Происшествия 03.04.2021 10:13
Реклама