"Лесоповал" в Волгограде раскурочил десять автомобилей





За несколько часов в Волгограде рухнувшие деревья повредили десять автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, похожие происшествия зафиксированы в разных районах города. Так, на улице Тургенева деревья упали на припаркованный «Опель», на 51-ой Гвардейской – на «Мерседес» и на «Ауди». Ущерб оценивают владельцы автомобилей, пострадавших от непогоды, в Центральном, Кировском, Красноармейском районах города.





Машины были припаркованы на улицах Советской, 50 лет Октября, бульваре 30-летия Победы, Удмуртской, в военном городке, на ул. Вучетича. На улице Геленджикской в Краснооктябрьском районе дерево упало прямо на газопровод.

А вот владельцу машины, припаркованной в одном из дворов на улице Богомольца, очень повезло. Огромный ствол угрожающе навис над отечественной легковушкой, однако застрял на заборе. К счастью, в момент падения деревьев в машинах, пострадавших от "лесоповала", не было ни водителей, ни пассажиров.





Сегодня в регионе бушует непогода и ураганный ветер, порывы которого достигают более 20 метров в секунду. В Волгограде упавшее дерево убило жительницу Красноармейского района, женщина в Тракторозаводском районе получила травмы.