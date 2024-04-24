В Волгограде сгорели две квартиры в многоквартирном доме





Сегодня, 24 апреля, в многоквартирном доме №65 по улице 64-ой Армии в Кировском районе Волгограда при пожаре сгорели две квартиры. Как сообщает V102.RU, огонь вспыхнул на 8 и 9 этажах многоквартирного дома.







– Пожар возник в связи с возгоранием домашних вещей на балконе на площади 30 кв.м., – пояснили в ГУ МЧС России по региону. – Ликвидировано возгорание в 14:38.

В результате пожара никто из жильцов дома не пострадал. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с возгоранием – на место происшествия выехал и.о. прокурора Кировского района Дмитрий Селюк.

– По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

Видео: Волгоград / Telegram