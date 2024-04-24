



В Центральном районе Волгограда при благоустройстве бульвара на ул. 7-й Гвардейской рабочие наткнулись на опасную находку. Как сообщает ИА «Высота 102», снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен под окнами жилого дома, через дорогу от административного здания, в котором располагается управление ФАС России, налоговая служба, IT-компании и ряд других организаций.





Известно, что информация об обнаружении опасной находки поступила в профильные службы утром 23 апреля. В настоящее время, сообщает корреспондент «Высоты 102», территория с опасной находкой огорожена сигнальной ленточкой.

Напомним, что в настоящее время на участке 7-й Гвардейской от проспекта Ленина до ул. Коммунистической продолжается благоустройство. Предположительно, рабочие откопали немецкий минометный снаряд.

Фото: ИА «Высота 102»