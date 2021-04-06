Снесенный ветром тополь придавил женщину на севере Волгограда





Огромный тополь от сильного ветра надломился и упал на 54-летнюю женщину в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, пострадавшую доставили в 25-ю больницу в состоянии средней тяжести. После проведенного обследования женщину госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видно, как пострадавшую забирает бригада скорой помощи.





В мэрии уточнили, что из-за сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с произошел надлом ствола тополя на уровне четвертого этажа жилого дома №38 по улице Дзержинского. Фрагменты дерева упали на жилую зону. Отмечается, что на данной территории ежегодно производится опиловка сухих и аварийных ветвей у всех зеленых насаждений, в том числе была проведена обрезка ветвей у данного дерева.

Напомним, что сегодня из-за сильного ветра произошел трагический случай в Красноармейском районе. На улице Брестской у жилого дома №17 упавшее дерево насмерть придавило женщину. Он полученных травм она скончалась на месте происшествия.

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