Рухнувшее из-за ветра дерево остановило трамваи в Волгограде





Движение трамваев маршрута №3 и №4 в Советском районе Волгограда временно осуществляется по усеченному маршруту из-за рухнувшего на контактную сеть дерева. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, сообщение о происшествии поступило в 7:05. Падение дерева вблизи остановки "35-й Гвардейской Дивизии" произошло в результате порыва ураганного ветра.





Две бригады МУП "Метроэлектротранс" убирают препятствие с контактного провода для восстановления движения электротранспорта. На время проведения работ трамваи маршрутов №3 и №4 работают через остановку "Мончегорская".

Фото: Ирина Ионова, ВКонтакте