Рухнувшее из-за ветра дерево остановило трамваи в Волгограде

Происшествия 06.04.2021 09:19
0
06.04.2021 09:19
Движение трамваев маршрута №3 и №4 в Советском районе Волгограда временно осуществляется по усеченному маршруту из-за рухнувшего на контактную сеть дерева. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, сообщение о происшествии поступило в 7:05. Падение дерева вблизи остановки "35-й Гвардейской Дивизии" произошло в результате порыва ураганного ветра.
Две бригады МУП "Метроэлектротранс" убирают препятствие с контактного провода для восстановления движения электротранспорта. На время проведения работ трамваи маршрутов №3 и №4 работают через остановку "Мончегорская".
Фото: Ирина Ионова, ВКонтакте
Реклама
В Волгограде рекламный щит приземлился на троллейбусную контактную сеть06.04.2021 13:39
Происшествия 06.04.2021 13:39
"Лесоповал" в Волгограде раскурочил десять автомобилей06.04.2021 13:33
Происшествия 06.04.2021 13:33
Снесенный ветром тополь придавил женщину на севере Волгограда06.04.2021 12:16
Происшествия 06.04.2021 12:16
В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревом06.04.2021 10:28
Происшествия 06.04.2021 10:28
«Залез в теплушку»: в Волгоградской области пенсионер сгорел в старой машине06.04.2021 09:44
Происшествия 06.04.2021 09:44
Кучу фальшивых пятитысячных купюр изъяли у двух селянок в Волгоградской области (ВИДЕО)05.04.2021 19:45
Происшествия 05.04.2021 19:45
Женщина с 14-летним сыном заживо сгорели на пожаре под Волгоградом05.04.2021 17:54
Происшествия 05.04.2021 17:54
Ревнивец сжег машину и документы жительницы Волгоградской области05.04.2021 15:51
Происшествия 05.04.2021 15:51
В Волгограде возбудили уголовное дело на прикурившего от Вечного огня мужчину (ВИДЕО)05.04.2021 13:37
Происшествия 05.04.2021 13:37
В Волгограде в аварии с «КамАЗом» погиб человек05.04.2021 11:43
Происшествия 05.04.2021 11:43
В Волгоградской области водителя сбил собственный грузовик05.04.2021 10:41
Происшествия 05.04.2021 10:41
Под Волгоградом двух браконьеров задержали после погони05.04.2021 09:25
Происшествия 05.04.2021 09:25
В Волгоградской области перевернувшийся КАМАЗ перекрыл московскую трассу04.04.2021 18:33
Происшествия 04.04.2021 18:33
«Я тебе такое сотрясение устрою. У нас праздник»: в Волгограде нетрезвая компания избила соседа03.04.2021 18:27
Происшествия 03.04.2021 18:27
Скрывшегося после наезда на пешехода водителя задержали в Волгограде03.04.2021 10:13
Происшествия 03.04.2021 10:13
Реклама