Происшествия

Кучу фальшивых пятитысячных купюр изъяли у двух селянок в Волгоградской области (ВИДЕО)

Происшествия 05.04.2021 19:45
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05.04.2021 19:45




Жительница Алексеевского района задержана вместе со своей 65-летней матерью за сбыт поддельных пятитысячных купюр. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в МВД РФ, операцию по поимке фальшивомонетчиц провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские УМВД Волгограда во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России.
По версии правоохранителей, 46-летняя жительница Алексеевского района получила посылку с поддельными денежными купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Отправитель посылки устанавливается следствием. С целью сбыта фальшивок женщина вместе со своей матерью - жительницей Камышинского района, осведомленной о происхождении купюр, отправилась на рынок. Там они вместе совершили покупки, расплатившись поддельными банкнотами. В общей сложности им удалось сбыть пять купюр.
Далее подозреваемые приехали в Волгоград, где на трех рынках они сумели сбыть еще семь фальшивок. Задержание произошло после того, как злоумышленницы рассчитались с продавцом поддельной банкнотой на рынке в Дзержинском районе. В автомобиле, на котором родственницы передвигались, были обнаружены еще 35 пятитысячных купюр из полученной посылки.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Обе женщины задержаны.

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