Эффект толпы: бюджетников потянуло на праймериз в Волгоградской области





В Волгоградской области работники бюджетной сферы резко почувствовали в себе политические амбиции и стали записываться на праймериз «ЕР». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования, из 41 заявки, поступившей на сегодняшней день, 18 направили сотрудники государственных или муниципальных учреждений. 8 из них являются руководителями образовательных учреждений – школ, детских садов и колледжей. На «кастинг» кандидатов в кандидаты для последующего выдвижения на выборы депутатов Госдумы от партии власти также пришли замдиректора психоневрологического интерната, руководитель муниципального подросткового клуба, главный редактор районной газеты, директор центра социального обслуживания населения, глава сельского поселения и др.

Остальные претенденты на участие в предвыборной кампании под флагом «Единой России» - фермеры, сотрудники коммерческих организаций, пенсионеры, бывшие и нынешние депутаты. Так, единственным пока из нынешних парламентариев нижней палаты парламента России от Волгоградской области заявку на участие в праймериз отправил Владимир Плотников. Ранее, напомним, о принятом решении не баллотироваться на следующий срок заявили трое депутатов-единороссов Госдумы от региона – Нина Черняева, Анна Кувычко и Татьяна Цыбизова.

Регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования продлится до 29 апреля. Сам праймериз пройдет в конце мая. Выборы депутатов Государственной думы состоятся 19 сентября.



