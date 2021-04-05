Эффект толпы: бюджетников потянуло на праймериз в Волгоградской области

Политика 05.04.2021 21:21
0
05.04.2021 21:21
В Волгоградской области работники бюджетной сферы резко почувствовали в себе политические амбиции и стали записываться на праймериз «ЕР». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования, из 41 заявки, поступившей на сегодняшней день, 18 направили сотрудники государственных или муниципальных учреждений. 8 из них являются руководителями образовательных учреждений – школ, детских садов и колледжей. На «кастинг» кандидатов в кандидаты для последующего выдвижения на выборы депутатов Госдумы от партии власти также пришли замдиректора психоневрологического интерната, руководитель муниципального подросткового клуба, главный редактор районной газеты, директор центра социального обслуживания населения, глава сельского поселения и др.
Остальные претенденты на участие в предвыборной кампании под флагом «Единой России» - фермеры, сотрудники коммерческих организаций, пенсионеры, бывшие и нынешние депутаты. Так, единственным пока из нынешних парламентариев нижней палаты парламента России от Волгоградской области заявку на участие в праймериз отправил Владимир Плотников. Ранее, напомним, о принятом решении не баллотироваться на следующий срок заявили трое депутатов-единороссов Госдумы от региона – Нина Черняева, Анна Кувычко и Татьяна Цыбизова.
Регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования продлится до 29 апреля. Сам праймериз пройдет в конце мая. Выборы депутатов Государственной думы состоятся 19 сентября.
Реклама
«Кто там кряхтит?»: губернатор Волгоградской области при восхождении на 20-й этаж оставил позади сенатора и мэра01.04.2021 14:54
Политика 01.04.2021 14:54
В Волгоградской области уволился мэр города30.03.2021 11:17
Политика 30.03.2021 11:17
Еще двое депутатов Госдумы от Волгоградской области отказались от участия в выборах25.03.2021 12:49
Политика 25.03.2021 12:49
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат Госдумы23.03.2021 14:48
Политика 23.03.2021 14:48
В Волгограде шестеро человек встали в очередь за мандатами в Госдуму от «Единой России»22.03.2021 15:21
Политика 22.03.2021 15:21
Депутаты Волгоградской облдумы хотят спросить губернатора о туризме17.03.2021 18:33
Политика 17.03.2021 18:33
В Волгоградской области праймериз «ЕР» может выйти за рамки онлайн-формата12.03.2021 12:44
Политика 12.03.2021 12:44
Первого замминистра просвещения в Волгограде увлекла тема школьного питания10.03.2021 13:52
Политика 10.03.2021 13:52
Вице-губернатор Волгоградской области Андрей Косолапов ушел в отставку07.03.2021 18:29
Политика 07.03.2021 18:29
Решат кадровый вопрос и обсудят преступность: депутаты спешат в Волгоградскую облдуму03.03.2021 08:45
Политика 03.03.2021 08:45
Волгоградские единороссы задумались о выходе кандидатов в офлайн02.03.2021 11:10
Политика 02.03.2021 11:10
Калашников не берет в партию автоматом: волгоградских патриотов и прилепинцев попросили определиться01.03.2021 15:56
Политика 01.03.2021 15:56
Губернатор Волгоградской области переведет чиновников на срочную службу26.02.2021 16:31
Политика 26.02.2021 16:31
Председатель комитета администрации Волгоградской области уступил должность блондинке26.02.2021 08:53
Политика 26.02.2021 08:53
В Волгограде ждут заместителя генпрокурора России Андрея Кикотя25.02.2021 15:29
Политика 25.02.2021 15:29
Реклама