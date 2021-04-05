Ревнивец сжег машину и документы жительницы Волгоградской области





Поджигатель машины 40-летней жительницы Камышина задержан в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, им оказался 41-летний бывший сожитель женщины. Он сознался в содеянном, пояснив, что сделал это из ревности. Бывшая возлюбленная отказалась к нему вернуться, стала жить с другим мужчиной. Ревнивец, чтобы отомстить, облил ее машину бензином и поджег. "Черри Тиго" полностью сгорела. Огнем уничтожены и документы женщины, которые находились внутри машины. Ущерб оценивается в 180 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



