В Волгограде в аварии с «КамАЗом» погиб человек

Происшествия 05.04.2021 11:43
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05.04.2021 11:43
Смертельная авария с грузовиком произошла сегодня утром в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 31-летний водитель "Лады Гранты", который двигался по Третьей продольной в сторону Ерзовки, не справился с управлением и врезался в "КамАЗ". В результате столкновения от полученных травм в больнице скончался 59-летний пассажир "Лады".
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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