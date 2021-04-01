Волгоградским пенсионерам продлили режим самоизоляции





До 1 мая должны соблюдать режим самоизоляции жители Волгоградской области в возрасте 65 лет и старше. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял сегодня региональный оперативный штаб.

Ранее, напомним, ограничения для пожилых жителей были установлены до 1 апреля. Правительство РФ опубликовало постановление, в соответствии с которым для граждан 65+ обязательное соблюдение режима самоизоляции продлено на месяц.

Власти Волгоградской области приняли аналогичное решение на основании этого постановления, а также руководствуясь текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Работающие граждане 65 лет и старше в указанный период будут обеспечены электронными листками нетрудоспособности.

Как сообщалось ранее, в период действия режима самоизоляции жители региона этой возрастной категории смогут покидать свои свои жилища, как и прежде, лишь по нескольким причинам – для посещения врача, выноса мусора, для приобретения товаров и услуг и т.д.



