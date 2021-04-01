Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-февраль 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублей

Экономика 01.04.2021 15:55
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01.04.2021 15:55
Чистая прибыль банка «Открытие» за два первых месяца 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублей, что в 3,7 раза выше результата за аналогичный период прошлого года (4,6 млрд рублей), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Ключевые показатели банка за февраль 2021 года*:
Активы банка в феврале снизились на 1,6% из-за сокращения ликвидных активов вследствие планового погашения срочных депозитов крупных корпоративных клиентов.
Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за февраль увеличился на 32 млрд рублей (+2%) до 1,78 трлн рублей за счет роста портфеля кредитов юридических лиц на 23 млрд рублей (+2%) и физических лиц на 9 млрд рублей (+2%).
В феврале 2021 года банк «Открытие» выпустил 5-летние облигации объемом 15 млрд рублей.
Средства клиентов в феврале снизились на 63 млрд рублей (-3%) преимущественно за счет планового сокращения средств юридических лиц (65 млрд рублей, или -7%). Средства частных клиентов выросли за месяц на 2 млрд рублей, или на 0,2%.
Чистая прибыль банка «Открытие» за февраль 2021 года составила 3,5 млрд рублей (1,5 млрд рублей за февраль 2020 года).
Рост чистой прибыли банка обусловлен увеличением чистого процентного дохода банка на 73% до 6,8 млрд рублей (4 млрд рублей за февраль 2020-го) и сокращением операционных расходов на 8% за февраль 2021 до 5,4 млрд рублей (5,9 млрд рублей за февраль 2020-го).
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 2 месяца 2021 года:
Активы банка «Открытие» по состоянию на 01.03.2021 составили 2,58 трлн рублей (стабильный уровень с конца 2020 года).
Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 101 млрд рублей (+6%) до 1,78 трлн рублей. Доля чистого кредитного портфеля в активах продолжает рост и на 1 марта 2021 года составила 60% (56% на 1 января 2021 года).
Общий объем выданных банком кредитов за январь-февраль 2021 года составил 221 млрд рублей, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 83 млрд рублей до 1,27 трлн рублей (+7%). Рост розничного кредитного портфеля в январе-феврале составил 17 млрд рублей (+3%) до 512 млрд рублей.
Совокупный объем размещенных межбанковских кредитов с начала года уменьшился на 76 млрд рублей (-37%). Объем вложений в ценные бумаги изменился несущественно.
Средства клиентов за 2 месяца 2021 года снизились на 79 млрд рублей (-4%) - до 1,83 трлн рублей за счет планового погашения срочных депозитов крупных корпоративных клиентов. Средства физических лиц с начала года стабильны (+2 млрд рублей, или +0,2%) и на 1 марта 2021 года составили 973 млрд рублей.
Чистая прибыль банка по итогам января-февраля 2021 года составила 16,8 млрд рублей, что в 3,7 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года (4,6 млрд рублей).
Операционный доход банка (до отчислений в резервы) составил 30,1 млрд рублей, что на 58% выше результата за аналогичный период прошлого года (19,1 млрд рублей). Драйвером роста операционного дохода стал рост чистого процентного дохода на 45% г/г до 13,3 млрд рублей.
В январе 2021 года банк получил дивиденды от дочерних компаний, что обусловило рост прочих доходов банка до 12,6 млрд рублей по итогам января-февраля 2021 года (1,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года).
Операционные расходы банка сократились на 5% г/г до 10,8 млрд рублей.
Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 4,9 млрд рублей (+1,5%) до 341 млрд рублей за счет прибыли.
Нормативы достаточности капитала банк выполняет с запасом: в частности, Н1.0 по состоянию на 1 марта 2021 года составляет 13,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.
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