Экономика 01.04.2021 15:22
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01.04.2021 15:22
Развитие цифровых карт на горизонте 3-5 лет позволит россиянам полностью отказаться от банковского пластика.
"Большинство операций по переводу денег, открытию вкладов и повседневному банкингу уже доступны в онлайн-формате. Оплата товаров и услуг на кассе с помощью приложения Pay на смартфоне занимает буквально несколько секунд. Кроме того, инфраструктура позволяет переводить средства держателям карт других банков и оплачивать покупки и услуги с помощью системы быстрых платежей: в течение трех лет доля платежей по QR-кодам в общем обороте эквайринга может увеличиться до 10%", - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
По словам эксперта, для всех этих операций достаточно цифровой карты, которую можно оформить в мобильном банке в несколько кликов. Развитие инфраструктуры для использования цифровых карт и пандемия привели к увеличению доли онлайн-покупок в структуре трат россиян, по ряду категорий доля электронной коммерции за прошлый год увеличилась в разы и продолжает расти. Цифровые карты позволяют сделать оплату покупок в интернете более удобной и безопасной, поэтому многие предпочитают использовать их для онлайн-платежей.
Эти факторы способствуют росту популярности цифровых карт: спрос на них в ВТБ во втором полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием вырос в два раза. Сегодня уже более 15% от розничной эмиссии банка приходится на цифровые карты, а к 2023 году банк планирует увеличить долю цифровых карт до 40% от общего объема выпуска.
При этом растет количество клиентов, которые вообще не видят необходимости в пластике. Фактически сегодня пластиковые банковские карты нужны только для работы с наличными в банкоматах. Банкоматы ВТБ уже предусматривают возможность снятия наличных с помощью QR-кода. Окончательный переход на цифровые карты станет возможным после того, как весь банкоматный парк российских банков будет оборудован инфраструктурой для внесения наличных с помощью токенизированных операций.
По прогнозам ВТБ, пользователям потребуется два-три года на формирование привычки к цифровым картам и постепенный вывод имеющегося на руках пластика из обращения.
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