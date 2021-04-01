Расследования

Двое студентов из Орска задержаны за телефонное мошенничество в Волгоградской области (ВИДЕО)

Расследования 01.04.2021 10:25
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01.04.2021 10:25




Сотрудники уголовного розыска из Волгоградской области задержали в Орске двоих учащихся техникума, которые подозреваются в телефонном мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, студенты, по версии оперативников, украли деньги с банковского счета пенсионерки из Ольховского района Волгоградской области.
Пожилая женщина обратилась в полицию в феврале текущего года. Она сообщила, что в социальной сети ей пришло сообщение о денежном выигрыше. В ходе переписки неизвестные выяснили информацию о ее банковской карте и списали со счета все сбережения. Волгоградские полицейские установили, что аферисты находятся в Орске Оренбургской области. Во взаимодействии с местной полицией и бойцами Росгвардии подозреваемых задержали на съемной квартире. У них изъяты 6 мобильных телефонов и 10 банковских карт.

Студентов проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в отношении жителей других регионов. Их доставили в Ольховский район для проведения следственных действий. В содеянном задержанные сознались. По решению суда фигуранты уголовного дела будут находиться под стражей. 

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