В Волгограде на обновленном к ЧМ-2018 проспекте Жукова меняют асфальт





В Волгограде на проспекте Жукова, капитально обновленном к ЧМ-2018 пять лет назад, вновь стартовали ремонтные работы. Всего будет заменено 9,5 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, на участке от пересечения со Второй Продольной до трамвайных путей на улице Каспийской было зафиксировано разрушение продольных швов. На данный момент рабочие удаляют 200 квадратных метров разрушенного асфальта, который отфрезеровали минувшей ночью. Далее им предстоит произвести укладку двух слоев нового полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также будут реконструированы около полутора десятков люков и инженерных коммуникаций. Ремонтные работы проводятся в ночное время в период наименьшего трафика на востребованной магистрали.

В этом году в Дзержинском районе Волгограда запланированы дорожные работы на 10 объектах, таких как улицы Либкнехта, Городнянская, Пермская, Тургенева, Нильская и другие. Всего до конца текущего года в Волгограде будут отремонтированы 40 магистралей протяженностью 27 километров.







