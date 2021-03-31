Банк «Открытие» сделал выгоднее курс онлайн-обмена валют

Экономика 31.03.2021 17:06 Новости компаний
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31.03.2021 17:06 Новости компаний
С 30 марта снижен спред по стандартному курсу на валютообменные операции в интернет-банке и мобильном приложении для физлиц в выходные дни, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Теперь клиенты банка «Открытие» могут купить или продать валюту в выходные дни с разницей всего 0,7 руб. от межбанковского рыночного курса, тогда как ранее она составляла 1,5 рубля. В выходные и праздничные дни валютный рынок закрыт, и чтобы избежать валютного риска, на эти дни банкам приходится расширять курсы валют. Ранее для более выгодного обмена валюты клиентам необходимо было ждать понедельника, когда заработает рынок, и курсы будут сужены.
Банк «Открытие», напротив, не расширяет, а сужает курс на выходные. Клиентам доступны более выгодные курсы в мобильном приложении и интернет-банке, обмен валюты производится безналично между своими счетами. Это предложение может быть интересно тем, кто хранит сбережения в валюте, но хочет совершать неотложные покупки в выходные, не опасаясь за невыгодный курс.
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