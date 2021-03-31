УФСБ накрыла в Волгограде лабораторию с наркотиками





Задержан житель Волгограда, подозреваемый в производстве наркотиков в крупном размере. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, волгоградец производил синтетический наркотик в арендуемом гараже. Сотрудники УФСБ по региону изъяли химические реактивы и лабораторное оборудование, а также произведенный им мефедрон массой 0,99263 кг.





Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.



