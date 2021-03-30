В Волгограде массово эвакуировали школы после анонимных угроз

Происшествия 30.03.2021 16:54
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30.03.2021 16:54
Школы в некоторых районах Волгограда сегодня эвакуировали из-за поступивших угроз о заложенных взрывных устройствах. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, анонимные сообщения получили 12 общеобразовательных учреждений, преимущественно в Дзержинском и Советском районах города.
В мэрии уточнили, что эвакуация детей и персонала проходила в соответствии с инструкцией. Под присмотром работников образовательных учреждений учащиеся оперативно покинули здания. Угрозы для жизни здоровья учеников и педагогов нет. В настоящее время сотрудники специализированных служб проводят необходимые мероприятия.
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