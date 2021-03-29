



В отношении 34-летнего жителя региона возбуждено уголовное дело за погоню с тараном авто и побои таксиста. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений), ст.116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений).

По информации профильных органов, ночью 28 июня прошлого года обвиняемый поругался со своей женой, из-за чего она вызвала такси и поспешно удалилась. Но расстроенный супруг решил, что диалог еще не окончен. Фигурант уголовного дела завел свой снегоболотоход и отправился в погоню. Догнав водителя легковушки на улице Озерная поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района, разъяренный мужчина начал таранить авто. Таксист незамедлительно остановился, впоследствии обвиняемый избил его.

Вину мужчина полностью признал. Потерпевшему таксисту были возмещены моральный и материальный вред. Сейчас уголовное дело отправлено в Краснослободский районный суд Волгоградской области. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.



