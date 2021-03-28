В Волгограде пьяный водитель сбил пенсионерку у подъезда

Происшествия 28.03.2021 10:13
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28.03.2021 10:13
66-летняя пенсионерка в Красноармейском районе Волгограда попала в ДТП прямо около своего подъезда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в седьмом часу вечера машина «Дэу Матиз» под управлением 37-летнего мужчины, двигаясь задним ходом, напротив д. № 9 по ул.2 Штурманская совершила наезд на пожилую женщину. В результате ДТП пенсионерка доставлена в больницу. Как выяснилось, водитель был нетрезв.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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