«Сносить дома или деревья?»: В Волгоградской облдуме обсудили строительство трассы в природном парке
Экология 26.03.2021 18:15
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26.03.2021 18:15
Альтернативные варианты строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме обсудили сегодня в Волгоградской облдуме. Организаторы совещания позвали жителей Среднеахтубинского района, членов близлежащих СНТ, профильных чиновников администрации региона и активистов, выступающих против дороги, которая может пройти через природный парк, сообщает ИА «Высота 102».
Общественники предлагают пустить автостраду через уже существующую дорогу «Краснослободск – Средняя Ахтуба». Приглашенные жители говорили о том, что их дома трясутся от проезжающих по загруженной дороге машин и что они дышат выхлопными газами. Представители облкомтранса заявляли, что для реализации данного проекта потребуется снести 37 жилых домов, вырубить еще больше деревьев, чем предусматривает одобренный администрацией проект, и сделать насыпь высотой 5 метров и шириной 130 метров. Также будет необходимо поставить шумозащитные экраны. Поселок Госпитомник, как добавили в облкомтрансе, окажется разделен на две части.
Двое садоводов «Крита», которых пригласил Экосовет, тоже воспротивились проекту, который отстаивают общественники. По их словам, они потеряют доступ к своим дачам и к ерику, из которого поступет вода для полива участков.
Активисты Антон Гетманенко и Иван Иванов, которые выступают «за» дорогу через Госпитомник, призвали Экосовет рассмотреть с привлечением экспертов не только одобренный властями проект, но и этот.
Общественники критиковали идею возведения трассы через пойму, отметив, что Минприроды РФ еще не согласовало вырубку дубов. Согласно нынешнему положению о природном парке, уничтожать деревья именно этой породы там запрещено. Также у них имеются сомнения по воду правдивости обещанных чиновниками компенсационных высадок зеленых насаждений. Напомним, вместо 15 тысяч дубов, которые могут пойти под снос, власти обещают высадить свыше 200 тысяч деревьев.
Подробнее о состоявшейся дискуссии – в видеоматериале «Высоты 102».
Напомним, новая магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. В конце прошлого года была определена компания для строительства первого этапа трассы в Волго-Ахтубинской пойме – на отрезке от моста через Ахтубу до Лебяжьей Поляны. Второй этап дороги может пройти, в том числе, через дубовую рощу. Власти региона заявляют, что на территории поймы будут произведены компенсационные высадки 235 тысяч деревьев.
Минприроды РФ на данный момент не согласовало ослабление режима особой охраны Волго-Ахтубинской поймы, которое позволит вырубать дубы для строительства линейных объектов. Федеральное ведомство запросило у администрации региона дополнительные обосновывающие материалы, после изучения которых и направления ряда запросов в профильные структуры будет принято окончательное решение.
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