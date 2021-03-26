









Альтернативные варианты строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме обсудили сегодня в Волгоградской облдуме. Организаторы совещания позвали жителей Среднеахтубинского района, членов близлежащих СНТ, профильных чиновников администрации региона и активистов, выступающих против дороги, которая может пройти через природный парк, сообщает ИА «Высота 102».

Общественники предлагают пустить автостраду через уже существующую дорогу «Краснослободск – Средняя Ахтуба». Приглашенные жители говорили о том, что их дома трясутся от проезжающих по загруженной дороге машин и что они дышат выхлопными газами. Представители облкомтранса заявляли, что для реализации данного проекта потребуется снести 37 жилых домов, вырубить еще больше деревьев, чем предусматривает одобренный администрацией проект, и сделать насыпь высотой 5 метров и шириной 130 метров. Также будет необходимо поставить шумозащитные экраны. Поселок Госпитомник, как добавили в облкомтрансе, окажется разделен на две части.

Двое садоводов «Крита», которых пригласил Экосовет, тоже воспротивились проекту, который отстаивают общественники. По их словам, они потеряют доступ к своим дачам и к ерику, из которого поступет вода для полива участков.

Активисты Антон Гетманенко и Иван Иванов, которые выступают «за» дорогу через Госпитомник, призвали Экосовет рассмотреть с привлечением экспертов не только одобренный властями проект, но и этот.

Общественники критиковали идею возведения трассы через пойму, отметив, что Минприроды РФ еще не согласовало вырубку дубов. Согласно нынешнему положению о природном парке, уничтожать деревья именно этой породы там запрещено. Также у них имеются сомнения по воду правдивости обещанных чиновниками компенсационных высадок зеленых насаждений. Напомним, вместо 15 тысяч дубов, которые могут пойти под снос, власти обещают высадить свыше 200 тысяч деревьев.

Подробнее о состоявшейся дискуссии – в видеоматериале «Высоты 102».