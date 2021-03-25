Здравоохранение

«Росгосстрах» в 2020 году помог получить медпомощь более чем 15 тыс. иностранцев

Здравоохранение 25.03.2021 10:55 Новости компаний
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25.03.2021 10:55 Новости компаний


За 10 лет реализации программы страхования иностранных студентов, трудовых мигрантов и членов их семей компания «Росгосстрах» организовала и оплатила оказание медицинской помощи на сумму около 500 млн рублей. Доступный по цене продукт «РГС-Гость» ежегодно обеспечивает защиту здоровья нескольких сотен тысяч иностранцев, приезжающих в нашу страну. 
Для приезжающих в Россию на заработки расходы на сложную операцию при травме или остром заболевании могут быть тяжелым финансовым бременем, поэтому важно, что полис «РГС-Гость» не только полностью соответствуют всем требованиям законодательства, предъявляемым к условиям и порядку добровольного медицинского страхования иностранных граждан, но и предоставляет реальную защиту. Базовыми элементами программы являются первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь в неотложной форме. Программа актуальна не только для трудовых мигрантов, но и членов их семей, особенно детей младшего и среднего возраста.
Для студентов из-за рубежа российские учебные заведения зачастую предъявляют расширенные требования к полису, поэтому в программу страхования могут быть включены дополнительные опции: плановый медосмотр, выдача медицинских справок и т.д. 
При заболевании или травме застрахованные по программе «РГС-Гость» могут круглосуточно обращаться по бесплатному многоканальному номеру, чтобы сообщить о страховом случае. Специалист контактного центра организует предоставление медицинской помощи в лечебном учреждении нужного профиля.
«Гибкий подход «Росгосстраха» к созданию страховых программ и высокие компетенции специалистов страховой компании в организации медицинской помощи за 10 лет оценили не только сотни тысяч трудовых мигрантов, но и их работодатели, — отмечает руководитель Блока медицинского страхования ПАО СК «Росгосстрах» Галина Таланова. — Иностранцам сложно сориентироваться в нашей системе здравоохранения, нередко присутствует и языковой барьер, а потребность в получении медицинских услуг есть всегда — и в этом на помощь приходит «Росгосстрах». Полис «РГС-Гость» обеспечивает застрахованным возможность легального пребывания в нашей стране и гарантирует оперативное оказание им квалифицированной медицинской помощи".  
Особые отношения у компании складываются с вузами — каждый пятый иностранный студент в нашей стране сегодня имеет полис «РГС-Гость». Руководство учебных заведений рассматривают партнерство со страховой компанией как часть стратегии по социальной защите своих студентов и потому всегда очень тщательно выбирает тех, кто может обеспечить наилучшее качество сервиса, с учетом особенностей конкретного региона. Регионами-лидерами по количеству застрахованных и по числу обращений за медицинской помощью являются Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Приморский и Алтайский края.
В 2020 году, прошедшем под знаком пандемии COVID-19, врачи медицинского контактного центра «Росгосстраха» продолжали в круглосуточном режиме организовывать необходимую клиентам-иностранцам помощь даже в условиях ограничений в работе медицинских организаций, часть из которых была перепрофилирована для лечения коронавирусной инфекции. Всего в прошлом году за медицинской помощью обратилось более 15 тысяч застрахованных по программе «РГС Гость». Среди зарегистрированных страховых случаев были и очень сложные, когда, по сути, речь шла о спасении жизни застрахованного.
Так, в частности, недавно, «Росгосстрах» пришел на помощь иностранному гражданину, работавшему на стройке во Владивостоке — компания организовала и полностью оплатила пребывание в стационаре после обширного инфаркта миокарда, при этом клиент несколько дней провел в отделении реанимации. В Сургуте несколько застрахованных отравились в местной столовой, в связи с чем не один день провели в отделении токсикологии в краевой инфекционной больницей. 
У иностранных рабочих нередки случаи переломов костей, сложных сочетанных травм, при которых требуется длительное лечение в стационаре и высокотехнологичные операции, включая металлоостеосинтез (установку металлокнострукций на месте перелома). Иногда приходится оказывать клиентам и психологическую помощь — например, пока бригада «скорой помощи» ехала к студенту из Африки с почечной коликой, врач медицинского контактного центра успокаивал его, рассказывая, как перетерпеть острый болевой приступ. 
Были в недавней практике оказания помощи застрахованным по программе «РГС-Гость» и довольно экзотические страховые случаи. Так, в Астрахани клиента укусил каракурт — паук из рода чёрных вдов, яд которых очень опасен. Пострадавшего нашли незнакомые люди и привезли в больницу в полубессознательном состоянии. Врачи вовремя ввели специальную противокаракуртовую сыворотку и поставили капельницу с лекарственными препаратами, нейтрализующими действие смертельных токсинов. Благодаря оперативности и большому опыту врачей застрахованного удалось спасти и вывести из тяжелого состояния. 
"Множество таких примеров успешного урегулирования страховых событий по программе «РГС-Гость» позволяет нам поддерживать репутацию компании среди мигрантов и их работодателей на самом высоком уровне", — подчеркивает Галина Таланова. 
Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». 
На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru 

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