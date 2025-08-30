Сгорел «Светофор»? Новые подробности о пожаре на рынке в Волгограде





Читатели V102.RU подвергли сомнению официальные данные администрации Волгограда о площади пожара на рынке на Нижнем Тракторном. Напомним, ранее в мэрии заявили, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

- Конечно, площадь больше! Сгорел магазин «Светофор» рядом с рынком, а там не меньше 1000 квадратов, - пишет одна из читательниц.



При этом черные клубы дыма были видны даже из Среднеахтубинского района и Волжского.



Читатели также сообщают, что пожар вспыхнул сначала в «Светофоре», а потом перекинулся на рынок.



Известно, что рынок на Нижнем Тракторном был перенесен с территории около «Старт» в Тракторозаводском районе около двух лет назад.



Фото прокуратуры Волгоградской области



