Здравоохранение

Число жертв коронавируса в Волгоградской области приблизилось к 900

Здравоохранение 20.03.2021 11:50
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20.03.2021 11:50


Пять смертельных случаев от коронавирусной инфекции подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего в волгоградском регионе по состоянию на 20 марта от COVID-19 скончались 896 человек.
За последние сутки этот диагноз подтвердился у 131 жителя региона. Завершили лечение от коронавируса 128 пациентов – они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.
Всего в регионе выявлено 52,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. 

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