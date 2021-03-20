Число жертв коронавируса в Волгоградской области приблизилось к 900





Пять смертельных случаев от коронавирусной инфекции подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего в волгоградском регионе по состоянию на 20 марта от COVID-19 скончались 896 человек.

За последние сутки этот диагноз подтвердился у 131 жителя региона. Завершили лечение от коронавируса 128 пациентов – они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.

Всего в регионе выявлено 52,8 тысячи случаев заражения коронавирусом.



