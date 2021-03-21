Экономика 21.03.2021 12:01
0
21.03.2021 12:01
Доля 7-летних ИСЖ в продажах инвестиционного страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» в банке «Открытие» составила треть от всех новых полисов в 2020 году. Клиенты хотят вкладывать на длинные сроки из-за нестабильности на рынках и желания защитить свои средства надолго.
С момента старта продаж 7-летних ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» (весной 2020 года) в банке «Открытие» такой срок инвестирования выбрали 3,5 тыс. клиентов. Они доверили компании порядка 2 000 000 000 рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Раньше клиенты «Росгосстрах Жизнь» могли заключить договор ИСЖ только на 3 или 5 лет, причем доля трехлетних договоров была выше, чем пятилетних. Однако сейчас 7-летние ИСЖ составляют 30% всех продаж ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» и пользуются повышенным спросом.
«Росгосстрах Жизнь» в 2020 году работала над популяризацией «длинных» полисов. В частности, у нас появились продукты с функцией автоотзыва, которые позволяют клиенту получить не только доход при наступлении указанного в договоре события, но и все тело инвестиции и выбрать новое направление для инвестиций. Мы видим, что клиенты заинтересованы в покупке таких «длинных» полисов, и делают это максимально осознанно: по таким продуктам минимальное количество жалоб и расторжений.
Я объясняю это очень просто: чтобы клиент решил инвестировать деньги на долгий срок, ему надо как можно лучше объяснить продукт, такие клиенты действительно лучше понимают, что они купили. А для банка это продукт, который гармонично дополняет его линейку, поскольку мы на примере клиентов «Открытия» видим: люди не просто не боятся долгосрочных инвестиций в ИСЖ, они голосуют за них местом в своем портфеле», - говорит руководитель управления инвестиционного страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.
Реклама
Клиенты банка «Открытие» из сегмента МСБ смогут оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗС20.03.2021 08:41
Экономика 20.03.2021 08:41
Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов19.03.2021 16:54
Экономика 19.03.2021 16:54
Стадион ФК «Спартак-Москва» официально переименован в «Открытие Банк Арена»19.03.2021 16:34
Экономика 19.03.2021 16:34
Портфель жилищного строительства Поволжского банка Сбербанка в 2020 году вырос более чем на 70%19.03.2021 15:58
Экономика 19.03.2021 15:58
Чистая прибыль Группы «Росгосстрах» по МСФО в 2020 году составила 7,6 млрд рублей19.03.2021 15:31
Экономика 19.03.2021 15:31
ВТБ профинансировал завершение строительства отеля Hyatt в Ростове-на-Дону19.03.2021 14:20
Экономика 19.03.2021 14:20
Банк «Открытие» управляет продажами с помощью геоаналитики19.03.2021 12:31
Экономика 19.03.2021 12:31
Сады Придонья поддержат новые идеи студентов19.03.2021 11:34
Экономика 19.03.2021 11:34
«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц19.03.2021 11:05
Экономика 19.03.2021 11:05
У выпускников волгоградских профильных колледжей началась производственная практика на «КАУСТИКе»19.03.2021 10:17
Экономика 19.03.2021 10:17
МУП «Водоканал» поздравляет работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником19.03.2021 08:12
Экономика 19.03.2021 08:12
Клиенты ВТБ приобрели бессрочные субординированные облигации банка на 48 млрд рублей18.03.2021 17:23
Экономика 18.03.2021 17:23
Перспективу увеличения товарооборота между Китаем и регионами Нижнего Поволжья обсудили в ходе международного онлайн-совещания18.03.2021 17:04
Экономика 18.03.2021 17:04
Бизнес Поволжья получил в Сбербанке по программам господдержки 18 млрд рублей в 2020 году18.03.2021 15:34
Экономика 18.03.2021 15:34
Всё больше клиентов Сбербанка в Поволжье пользуются СберБанк Онлайн18.03.2021 14:27
Экономика 18.03.2021 14:27
Реклама