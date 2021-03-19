Экономика 19.03.2021 08:12 Новости компаний
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19.03.2021 08:12 Новости компаний
С наступающим профессиональным праздником - Днем ЖКХ поздравляет всех работников этой сферы МУП «Водоканал».
«55 лет наше предприятие обеспечивает бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения городской инфраструктуры Волжского, стабильная работа которой необходима для его экономического и социального развития. Спасибо всем работникам, которые трудились и работают в настоящее время за их профессионализм и достижения в труде. Хочу поздравить с профессиональным праздником всех работников ЖКХ и пожелать удачи, развития и благополучия», — отметил директор МУП «Водоканал» Юрий Орлов.
Для достижения хороших результатов необходим большой труд, поэтому все, что делают сотрудники водоканала, заметно горожанам.
30 лучших сотрудников водоканала получили почетные грамоты и благодарственные письма от Главы города, депутатов городской и государственной Думы за значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Волжский, многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокие производственные показатели профессионализм и другие заслуги.
Отдельная благодарность - ветеранам предприятия, ведь непосредственно на рабочих местах в рамках программы «Преемственность поколений» опытные наставники учат новых работников тонкостям определенных профессий и специальностей.
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