



С наступающим профессиональным праздником - Днем ЖКХ поздравляет всех работников этой сферы МУП «Водоканал».

«55 лет наше предприятие обеспечивает бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения городской инфраструктуры Волжского, стабильная работа которой необходима для его экономического и социального развития. Спасибо всем работникам, которые трудились и работают в настоящее время за их профессионализм и достижения в труде. Хочу поздравить с профессиональным праздником всех работников ЖКХ и пожелать удачи, развития и благополучия», — отметил директор МУП «Водоканал» Юрий Орлов.





Для достижения хороших результатов необходим большой труд, поэтому все, что делают сотрудники водоканала, заметно горожанам.

30 лучших сотрудников водоканала получили почетные грамоты и благодарственные письма от Главы города, депутатов городской и государственной Думы за значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Волжский, многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокие производственные показатели профессионализм и другие заслуги.



