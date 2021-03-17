Расследования 17.03.2021 09:17
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17.03.2021 09:17
Крупный степной пожар, который полыхал накануне на участке земли вдоль железной дороги в Калачевском районе Волгоградской области, оказался делом рук поджигателя. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, участковым уполномоченным районного отдела полиции по подозрению в поджоге степи задержан 34-летний местный житель. Он пытался скрыться от полицейского, но его поймали и доставили в районное подразделение государственного пожарного надзора для дачи объяснений. Мужчина пояснил, что поджигал сухую растительность на арендуемых землях, не уведомив специализированные службы. Его привлекли к административной ответственности.
Напомним, сообщение о ландшафтном пожаре поступило 16 марта на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы около 14:00. Вблизи жд-полотна у поселка отделения №2 совхоза "Волго-Дон" горела сухая растительность на площади 900 квадратных метров. Никакой угрозы для населенных пунктов пожар не представлял, несмотря на порывистый ветер, который мешал ликвидации возгорания. На движение поездов данное происшествие также не повлияло. Огонь бушевал в 100 метрах от железнодорожного полотна.
Силами пожарных расчетов регионального МЧС пожар был ликвидирован.
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