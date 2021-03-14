Происшествия 14.03.2021 17:38
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14.03.2021 17:38
В Волгограде скончалась известная ведущая свадеб и корпоративов Екатерина Морина. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла в одном из ресторанов в Советском районе Волгограде, где Екатерина Морина вела торжественное мероприятие. Следователи проводят проверку обстоятельств трагедии. По свидетельству очевидцев, женщине могло стать плохо с сердцем.
Екатерина Морина – известная тамада в Волгограде. Она вела юбилеи, выпускные, работала и как диджей.
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