Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на трассе (ВИДЕО)











Волгоградские полицейские организовали спасение обезьянок, которые замерзали в поломанном грузовом фургоне по пути из Москвы в астраханский зоопарк экзотических животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, утром 7 марта инспекторам отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области поступило сообщение о том, что на 943 км. федеральной трассы Р-22 «Каспий» (Москва-Волгоград) в Городищенском районе сломался фургон, где находились шимпанзе.

Прибывшие к месту происшествия инспекторы отдельного батальона ДПС старшие лейтенанты полиции Александр Величко и Алексей Поляков вместе с напарником капитаном полиции Алексеем Гусаковым оперативно связались с эвакуатором, на котором автомашину подвезли к посту ДПС. Полицейские организовали обогрев животных, пока организаторы перевозки через несколько часов не нашли замену поврежденной автомашине.

После того, как приматы были благополучно доставлены в зоопарк, его руководитель Антон Еремеев выразил благодарность волгоградским инспекторам ДПС за помощь.



