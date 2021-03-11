Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на трассе (ВИДЕО)

Происшествия 11.03.2021 09:40
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11.03.2021 09:40
Волгоградские полицейские организовали спасение обезьянок, которые замерзали в поломанном грузовом фургоне по пути из Москвы в астраханский зоопарк экзотических животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, утром 7 марта инспекторам отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области поступило сообщение о том, что на 943 км. федеральной трассы Р-22 «Каспий» (Москва-Волгоград) в Городищенском районе сломался фургон, где находились шимпанзе.
Прибывшие к месту происшествия инспекторы отдельного батальона ДПС старшие лейтенанты полиции Александр Величко и Алексей Поляков вместе с напарником капитаном полиции Алексеем Гусаковым оперативно связались с эвакуатором, на котором автомашину подвезли к посту ДПС. Полицейские организовали обогрев животных, пока организаторы перевозки через несколько часов не нашли замену поврежденной автомашине.
После того, как приматы были благополучно доставлены в зоопарк, его руководитель Антон Еремеев выразил благодарность волгоградским инспекторам ДПС за помощь.
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